Премьер Монголии: Страна страдает из-за антироссийских санкций
Монголия находится под давлением из-за введенных против России санкций. Об этом заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в интервью Financial Times.
Как отметил политик, ограничения Запада в отношении Москвы стали «двойной санкцией» против Монголии, хотя «вины» страны в происходящем нет, пишет RT. В частности, после запрета РФ на полеты над страной, введенного в ответ на санкции Евросоюза, Улан-Батор перестал получать «навигационные сборы» за пролеты зарубежных самолетов над своей территорией, отмечает телеканал «360».
«Экономические санкции должны вводиться на основе тщательного анализа, поскольку они оказывают значительное воздействие и негативное влияние на другие страны», — подчеркнул Оюун-Эрдэнэ.
По словам монгольского премьера, ситуация вокруг Украины — это не просто «конфликт между двумя странами». Кризис негативно влияет на экономику мира, особенно малые страны, которые не имеют выхода к морю.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 941 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 612 / сут.
- Премьер Монголии: Страна страдает из-за антироссийских санкций
- Шольц исключил поставки истребителей Украине
- Рябков: НАТО зомбирует страны русофобскими страшилками
- Самый мощный в мире российский самоходный миномет поразил боекомплект ВСУ
- Грозил Путину санкциями: Джонсон раскрыл детали разговора с президентом РФ перед началом СВО
- В Харькове ракета ПВО попала в жилой дом
- Рябков предупредил о последствиях с поставками оружия Украине
- В Краснодарском крае полицейский наехал на мужчину и скрылся с места ДТП
- В США обвинили Украину в желании развязать Третью мировую войну
- Украинская армия лишилась штаба и центра связи в Угледаре из-за Starlink
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru