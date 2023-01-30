Премьер Монголии: Страна страдает из-за антироссийских санкций

Как отметил политик, ограничения Запада в отношении Москвы стали «двойной санкцией» против Монголии, хотя «вины» страны в происходящем нет, пишет RT. В частности, после запрета РФ на полеты над страной, введенного в ответ на санкции Евросоюза, Улан-Батор перестал получать «навигационные сборы» за пролеты зарубежных самолетов над своей территорией, отмечает телеканал «360».

«Экономические санкции должны вводиться на основе тщательного анализа, поскольку они оказывают значительное воздействие и негативное влияние на другие страны», — подчеркнул Оюун-Эрдэнэ.

По словам монгольского премьера, ситуация вокруг Украины — это не просто «конфликт между двумя странами». Кризис негативно влияет на экономику мира, особенно малые страны, которые не имеют выхода к морю.

