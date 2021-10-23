Премьер-министр Молдавии дала комментарий о переговорах с Россией по газу

Кишинев отказывается признавать исторический долг за газ. В связи с этим тема не должна быть частью переговоров с «Газпромом» по поводу поставок энергоносителя в Молдавию. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в эфире телеканала Moldova 1.

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«Историческая задолженность — это очень большой долг, который мы не признаем, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту», — цитирует Гаврилицу РИА Новости.

Молдавский премьер полагает, что исторический долг за газ должен обсуждать в рамках отдельных переговоров и ином контексте, пишет Газета.ru.

Обсуждалась ли тема возврата долга за газ Кишиневом Москве во время переговоров с «Газпромом», точно неизвестно - Гаврилица не подтвердила и не стала опровергать эту информацию.

Накануне стало известно, что двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака прошли «безрезультатно».

Напомним, в пятницу, 22 октября, в Молдавии объявлено чрезвычайное положение на 30 дней на фоне энергетического кризиса и проблем с поставками газа в страну.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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