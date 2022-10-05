Премьер-министр Мишустин назначил ответственного за развитие новых территорий РФ
Вадим Васильев назначен заместителем министра строительства и ЖКХ России, говорится в распоряжении премьера Михаила Мишустина, сообщает РБК.
В Минстрое сообщили, что новый замминистра будет курировать развитие новых территорий — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
До этого назначения Васильев занимал должность и.о. директора департамента межбюджетных отношений в Минфине.
Накануне, глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал, что на этой неделе в ведомстве появилось 116 новых сотрудников.
«Связано это с федеральными адресными инвестиционными программами, специальными инфраструктурными проектами. И всё социально-экономическое развитие новых территорий тоже вменено в обязанности Минстроя», — добавил он.
Ранее в Минэкономики сообщили, что новые территории РФ освободят от передачи налога на прибыль в федеральный бюджет, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 757 / сут.
Умерли
388 тыс.+113 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+44 694 / сут.
- Экс-президент Грузии Саакашвили потерял сознание в ходе суда
- Экс-премьер Израиля Нетаньяху госпитализирован
- Алек Болдуин достиг мирового соглашения с семьей убитой им на съемках оператора
- В США хотели бы продлить программу перекрестных полетов к МКС с Россией
- СМИ: Разведка США полагает, что за убийством Дугиной стоят власти Украины
- Премьер-министр Мишустин назначил ответственного за развитие новых территорий РФ
- В Госдуме заявили о слабой разведке в РФ
- ВОЗ: число случаев заражения COVID-19 увеличится
- Захарова о «Северных потоках»: ЕС придется признать, что их предали союзники
- СМИ: коронация британского монарха пройдет 3 июня 2023 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru