Премьер-министр Мишустин назначил ответственного за развитие новых территорий РФ

Вадим Васильев назначен заместителем министра строительства и ЖКХ России, говорится в распоряжении премьера Михаила Мишустина, сообщает РБК.

В Минстрое сообщили, что новый замминистра будет курировать развитие новых территорий — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

До этого назначения Васильев занимал должность и.о. директора департамента межбюджетных отношений в Минфине.

Накануне, глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал, что на этой неделе в ведомстве появилось 116 новых сотрудников.

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«Связано это с федеральными адресными инвестиционными программами, специальными инфраструктурными проектами. И всё социально-экономическое развитие новых территорий тоже вменено в обязанности Минстроя», — добавил он.

Ранее в Минэкономики сообщили, что новые территории РФ освободят от передачи налога на прибыль в федеральный бюджет, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ЛНРДНРМинстройМихаил Мишустин
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