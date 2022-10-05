Премьер-министр Мишустин назначил ответственного за развитие новых территорий РФ

«Связано это с федеральными адресными инвестиционными программами, специальными инфраструктурными проектами. И всё социально-экономическое развитие новых территорий тоже вменено в обязанности Минстроя», — добавил он.

Ранее в Минэкономики сообщили, что новые территории РФ освободят от передачи налога на прибыль в федеральный бюджет, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

