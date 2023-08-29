Премьер КНР: Китай готов укреплять сотрудничество с США в торговой сфере

Он отметил, что взаимная выгода и общий выигрыш являются сутью китайско-американских торгово-экономических отношений. Ли Цян выразил надежду, что США будут двигаться навстречу Китаю.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США озабочены продолжающимся сближением России и Китая. Представитель Госдепа также пригрозил КНР «серьезными последствиями» в случае нарушения режима антироссийских санкций, сообщает «Радиоточка НСН».

