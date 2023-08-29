Премьер КНР: Китай готов укреплять сотрудничество с США в торговой сфере

Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с Соединенными Штатами в торгово-экономической сфере. Такое заявление сделал премьер Госсовета КНР Ли Цян, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

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Он отметил, что взаимная выгода и общий выигрыш являются сутью китайско-американских торгово-экономических отношений. Ли Цян выразил надежду, что США будут двигаться навстречу Китаю.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США озабочены продолжающимся сближением России и Китая. Представитель Госдепа также пригрозил КНР «серьезными последствиями» в случае нарушения режима антироссийских санкций, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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