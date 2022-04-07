Премьер Италии предложил альтернативу эмбарго на российские энергоносители

Премьер-министр Италии Марио Драги в качестве альтернативы эмбарго на покупку российского газа предложил установить потолок цен на поставки. Об этом Драги заявил во время пресс-конференции со своим коллегой из Нидерландов Марко Рютте.

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«В отсутствие блока альтернативой может быть установление потолка цены на газ, Европа может это сделать как крупнейший его покупатель», - передает слова Драги РИА Новости.

Премьер отметил, что отказ от газа будет сложным шагом, однако его нужно иметь в виду на случай продолжения российской военной спецоперации на Украине.

Еще за день до пресс-конференции Драги подчеркнул, что введение эмбарго на поставки газа из России пока что не стоит на повестке дня в Европе.

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ФОТО: РИА Новости
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