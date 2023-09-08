Премьер Эстонии предложила странам-соседям ввести торговое эмбарго против России

Отмечается, что Польша, Литва, Латвия и Финляндия пока не поддержали предложение. Каллас указала, что для реализации идеи ключевое значение имеет позиция Хельсинки, премьер пообещала обсудить эту тему с финским коллегой Петтери Орпо.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что якобы ежедневно из республики в Россию завозят электронику, заводское оборудование, продукты питания. Эстония не может перекрыть границу с РФ без поддержки других стран, так как в этом случае пострадают местные предприятия.

Ранее эстонское правительство призвало молодежь не отправляться на обучение в некоторые государства, в том числе в Россию, напоминает «Свободная пресса». В Таллине считают, что учащиеся в РФ иностранцы якобы представляют «интерес для специальных служб».

