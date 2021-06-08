Представитель SWIFT: Россию не планируют отключать от системы

Россию не собираются отключать от международной системы межбанковских переводов SWIFT, заявил исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов, выступая в Госдуме.

Центробанк заявил об отсутствии рисков отключения России от SWIFT

«Нас от SWIFT отключать не собираются. Очень просто — это никому не выгодно», — цитирует Чернова ТАСС.

Ранее первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не видит рисков отключения РФ от SWIFT, напоминает телеканал «360». Однако «с точки зрения своей защищенности» регулятор создал работающую на операции внутри страны Систему передачи финансовых сообщений, пишет Газета.ру.

Представители SWIFT в мае заявляли , что рисков отключения России от системы пока нет, напоминает Ura.ru. При этом в МИД РФ считают, что международная система может быть вовлечена в «санкционную спираль» против страны, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПлатежиБанки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры