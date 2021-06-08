Представитель SWIFT: Россию не планируют отключать от системы

«Нас от SWIFT отключать не собираются. Очень просто — это никому не выгодно», — цитирует Чернова ТАСС.

Ранее первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не видит рисков отключения РФ от SWIFT, напоминает телеканал «360». Однако «с точки зрения своей защищенности» регулятор создал работающую на операции внутри страны Систему передачи финансовых сообщений, пишет Газета.ру.

Представители SWIFT в мае заявляли , что рисков отключения России от системы пока нет, напоминает Ura.ru. При этом в МИД РФ считают, что международная система может быть вовлечена в «санкционную спираль» против страны, отмечает RT.

