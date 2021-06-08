Центробанк заявил об отсутствии рисков отключения России от SWIFT

Банк России не видит рисков отключения страны от международной системы межбанковских переводов SWIFT. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе выступления в Госдуме.

«Мы таких рисков пока не видим, но с точки зрения своей защищенности мы создали Систему передачи финансовых сообщений, которая работает на внутрироссийские операции», — цитирует Скоробогатову РЕН ТВ.

Первый зампред Центробанка отметила, что российская система становится все более востребованной — к ней уже подключился 31 банк из семи государств.

Европарламент в апреле поддержал резолюцию с предложением отключить РФ от SWIFT, напоминает Ura.ru. В МИД России отметили, что пока не идет речи об отключении страны от платежной системы, однако РФ «достаточно продолжительное время» ведет соответствующую подготовку, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве считают, что SWIFT пострадает в случае отключения России: системе предрекли материальные убытки и потерю имиджа, отмечает телеканал «360».

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