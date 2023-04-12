Предприятие из индустриального парка «Руднёво» открыло вакансии для специалистов по производству БПЛА

Компания «Аэромакс» в марте текущего года начала опытный и серийный выпуск гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в индустриальном парке «Руднёво» и сейчас открыла набор специалистов, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.



По его словам, на первом этапе реализации проекта появилось более 200 рабочих мест. Уточняется, что компания ищет высококвалифицированных инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, инженеров по эксплуатации воздушных судов, а также внешних пилотов, которые могут управлять вертолетом удаленно.



Помимо выше перечисленных профессий, производитель беспилотных авиационных систем (БАС) открыл набор слесарей механосборочных работ, электрогазосварщиков, монтажников электрооборудования, операторов станков с программным управлением. Отмечается, что в процессе работы специалисты смогут развивать свои компетенции и обрастать новыми навыками и умениями.



В частности, компания «Аэромакс» готова брать на работу специалистов без опыта работы и даже студентов последних курсов вузов и ссузов в рамках их производственных или преддипломных оплачиваемых практик.

«Аэромакс» занимается производством беспилотных авиационных систем вертолетного типа, предназначенных для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях.

