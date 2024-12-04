Предприниматели заявили о готовности к трехзначной инфляции

Он подчеркнул, что понимает стремление ЦБ прекратить рост цен, однако заявил, что лекарство в данном случае может оказаться страшнее болезни. Шохин также подчеркнул важность баланса между сохранением ресурсов в экономике и политикой подавления инфляции.

Вместе с тем, по словам руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей, высокая инфляция подразумевает высокую ставку, что съедает возможности бизнеса и затрудняет привлечение кредита на оборотные средства.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что «тормозной путь» до цели по инфляции в 4% займет весь следующий год. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

