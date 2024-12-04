Предприниматели заявили о готовности к трехзначной инфляции
Российский бизнес обеспокоен высоким уровнем инфляции, однако не напуган им и готов даже к трехзначной инфляции. Об этом в интервью порталу URA.ru заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Он подчеркнул, что понимает стремление ЦБ прекратить рост цен, однако заявил, что лекарство в данном случае может оказаться страшнее болезни. Шохин также подчеркнул важность баланса между сохранением ресурсов в экономике и политикой подавления инфляции.
Вместе с тем, по словам руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей, высокая инфляция подразумевает высокую ставку, что съедает возможности бизнеса и затрудняет привлечение кредита на оборотные средства.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что «тормозной путь» до цели по инфляции в 4% займет весь следующий год. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru