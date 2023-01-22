Предприниматели впервые могут заключить долгосрочные договоры аренды по спортобъектам в Москве

Власти столицы впервые проводят торги на право заключения договоров долгосрочной аренды объектов Москомспорта. Они организованы до 13 февраля на торговой площадке «Росэлторг» для частных спортивных операторов, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

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Город предлагает бизнесу арендовать на 25 лет спортивный комплекс «Лаун-теннис» (ул. Паустовского, д. 4а) и спортклуб «База» (Зеленоград, корп. 317а, стр. 1). По итогам торгов будет определена индексируемая на уровень инфляции арендная ставка - начальное значение установлено на уровне шести тысяч рублей с учетом НДС за один квадратный метр арендуемой площади в год. В показатель не входят эксплуатационные расходы и коммунальные платежи.

По условиям торгов будущие арендаторы должны оставить объектам спортивный профиль и оказывать соответствующие услуг, при этом перечень этих услуг они смогут определять самостоятельно. Власти Москвы также обязали бизнесменов обеспечивать возможность проведения тренировок и спортивных мероприятий не менее 10 часов в неделю по запросам Департамента спорта города Москвы.

По словам Марии Багреевой, два объекта - первые в рамках программы передачи объектов массового спорта в аренду частным операторам.

«Планируется, что привлечение частных операторов позволит повысить эффективность управления городским имуществом и обеспечить предоставление качественных и востребованных спортивных услуг», - заявила Мария Багреева.

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ФОТО: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
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