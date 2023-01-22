Предприниматели впервые могут заключить долгосрочные договоры аренды по спортобъектам в Москве

Город предлагает бизнесу арендовать на 25 лет спортивный комплекс «Лаун-теннис» (ул. Паустовского, д. 4а) и спортклуб «База» (Зеленоград, корп. 317а, стр. 1). По итогам торгов будет определена индексируемая на уровень инфляции арендная ставка - начальное значение установлено на уровне шести тысяч рублей с учетом НДС за один квадратный метр арендуемой площади в год. В показатель не входят эксплуатационные расходы и коммунальные платежи.

По условиям торгов будущие арендаторы должны оставить объектам спортивный профиль и оказывать соответствующие услуг, при этом перечень этих услуг они смогут определять самостоятельно. Власти Москвы также обязали бизнесменов обеспечивать возможность проведения тренировок и спортивных мероприятий не менее 10 часов в неделю по запросам Департамента спорта города Москвы.

По словам Марии Багреевой, два объекта - первые в рамках программы передачи объектов массового спорта в аренду частным операторам.

«Планируется, что привлечение частных операторов позволит повысить эффективность управления городским имуществом и обеспечить предоставление качественных и востребованных спортивных услуг», - заявила Мария Багреева.

