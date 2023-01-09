Ефимов: Столичные предприниматели построят 58 спортивных объектов в Москве

За последние два года по решению специальной межведомственной комиссии (семь строений) или в ходе торгов (51 объект на 30 га) бизнесмены приобрели право на строительство 58 некапитальных спортивных объектов в различных московских районах. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С апреля 2020 года Москва проводит торги, победитель которых получает возможность построить некапитальный спортивный объект. С октября 2020 года арендаторы земли, находящейся на территории столицы, могут размещать на арендуемой территории такие сооружения, руководствуясь решением межведомственной комиссии. Некапитальными являются те объекты, для строительства которых не нужен фундамент, следовательно, нет необходимости получать разрешение на строительство и осуществлять масштабные земляные работы. Такие конструкции состоят из легких материалов, это помогает инвесторам сберечь средства и время.

По мнению Ефимова, данная инициатива позволила увеличить инвестиционную привлекательность арендуемой у города земли и построить больше спортивных объектов для москвичей.

Бизнесмены смогут сами определиться с типом сооружения, выбрав его из 25 позиций утвержденного столичными властями перечня, если иное не предполагает схема их размещения. Среди них — площадки для хоккея, теннисные корты, пейнтбольные полигоны, ФОК с универсальным залом и так далее.

По словам главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, сегодня построено уже три подобных объекта. Так, на аллее Жемчуговой (ВАО) функционирует теннисный клуб с октября 2021 года, на улице Адмирала Лазарева (ЮЗАО) состоялось открытие ФОК с теннисным кортом минувшей осенью. В обоих случаях арендаторы заключили с городом договоры аренды сроком на 49 лет. Также на улице Петровке (ЦАО) действуют теннисные корты Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Сейчас на Филевском бульваре (ЗАО) строится круглогодичный хоккейный комплекс, а в Кокошкино (НАО) возводится спортивный пейнтбольный клуб с полем для мини-футбола.

