Правительство заметило рост. Цен

Вопрос был поднят в рамках видеоконференции с правительством главой фракции «Единой России» в Госдуме. Сергей Неверов указал, что, вопреки заявлениям об отсутствии дефицита, цены растут «не только на лимоны и имбирь, [но и] на другие продовольственные товары». По его словам, розница обосновывает повышение цен действиями поставщиков, однако те цены настолько не поднимали.

«Возможно, в текущей ситуации правительству стоит принять решение об ограничении роста цен на продовольственные товары или отдельные группы по аналогии с тем, что уже сделано для некоторых медицинских изделий», - предложил Сергей Неверов.

«Беспределом» назвал рост цен на продукты питания спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, ритейлеры сегодня завышают цены на некоторые продукты в десятки раз. В ходе видеоконференции с премьер-министром он привел данные по трем крупнейшим в стране сетям магазинов шаговой доступности, которые закупают огурцы «по 27,5 рублей за килограмм, а уже реализуют за 149,9 рубля». Такая же ситуация по другой плодоовощной продукции, - добавил Володин и отметил, что на такие товары, как лимоны и имбирь «в 20 раз цена взлетела».

Ну, так и это не предел: цены на продовольственные товары в России в ближайшие две недели могут вырасти на величину от пяти до двадцати процентов. Причем, все предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы, а значит, не могут быть оценены как спекулятивные, - писали «Известия».

Получается, что в органах исполнительной власти страны правая рука не знает, что делает левая. ФАС не видит спекулятивных признаков в двадцатипроцентном росте цен, который ее просят одобрить. А правительство не видит происходящего с ценами, пока, наконец-то, ему на это прямо не указывают законодатели. Тут же Федеральная антимонопольная служба, которая еще накануне публиковала проекты приказов о трехпроцентном увеличении цен на газ, сдает назад, и предлагает «временно не повышать цены на газ для населения с учетом сложившейся экономической ситуации».

А где, пардон, все «ответственные руководители» были раньше? Быть может, не видели продуктовой истерии начала марта, когда с полок сметали все, что под руку попадется? Так рост цен был еще тогда, по многим позициям – взрывной рост. Или, быть может, дала сбой торжественно представленная президенту в середине марта система онлайн-мониторинга продуктовых цен в магазинах страны? Или многократно переписанных ценников не увидели так называемые «полевые группы», о создании которых тогда же говорил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов? В таком случае, что же им так застит взор? Коронавирус тут явно не при чем…

