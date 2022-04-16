Правительство выделит регионам 439 млн рублей за размещение эвакуированного населения Донбасса

Как отмечается в документе, в 2022 году МЧС России выделят средства из резервного фонда «для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан России, Донецкой и Луганской народных республик, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории ДНР, ЛНР и Украины, прибывших на территорию РФ в экстренном порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания».

Выделенные кабмином деньги пойдут на возмещение расходов на временное размещение эвакуированных — до 913 рублей на человека в сутки, а также на питание — до 415 рублей на человека в сутки.

Больше всего средств получат Ростовская (110 млн рублей), Воронежская (около 100 млн рублей) и Курская (около 50 млн рублей) области.

