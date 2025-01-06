Правительство выделит допсубсидию для железнодорожного машиностроения

Правительство России намерено предоставить дополнительную субсидию для железнодорожного машиностроения. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он сообщил, что по поручению главы правительства провел совещание с ведомствами, компанией РЖД и производителями.

«Мы пришли к договоренности, что предоставим дополнительную субсидию со стороны правительства. Она поможет сверстать производственные планы по локомотивам таким образом, чтобы корректировка инвестпрограммы РЖД не отразилась негативно на загрузке предприятий», — цитирует Мантурова РИА Новости.

Первый вице-премьер подчеркнул, что этот вопрос согласовали производители, РЖД и Минтранс.

Ранее Денис Мантуров подтвердил пересмотр в 2025 году планов производства пассажирских авиалайнеров в РФ на период до 2030 года.

