Правительство выделит допсубсидию для железнодорожного машиностроения
Правительство России намерено предоставить дополнительную субсидию для железнодорожного машиностроения. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Он сообщил, что по поручению главы правительства провел совещание с ведомствами, компанией РЖД и производителями.
«Мы пришли к договоренности, что предоставим дополнительную субсидию со стороны правительства. Она поможет сверстать производственные планы по локомотивам таким образом, чтобы корректировка инвестпрограммы РЖД не отразилась негативно на загрузке предприятий», — цитирует Мантурова РИА Новости.
Первый вице-премьер подчеркнул, что этот вопрос согласовали производители, РЖД и Минтранс.
Ранее Денис Мантуров подтвердил пересмотр в 2025 году планов производства пассажирских авиалайнеров в РФ на период до 2030 года.
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