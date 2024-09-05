Мантуров подтвердил пересмотр в 2025 году планов выпуска самолетов в РФ

Плановые цифры производства пассажирских авиалайнеров в России на период до 2030 года будут пересмотрены в 2025 году, когда приблизятся сроки завершения процедур по сертификации. О таких планах сообщил первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров в рамках Восточного экономического форума.

До этого изданию «Коммерсантъ» стало известно от осведомлённых источников о предполагаемом секвестре планов сборки почти одной тысячи самолетов, которые прописаны в комплексной программе развития авиационной отрасли до 2030 года. Такие рекомендации приняты по итогам аудита на заводах Объединённой авиастроительной корпорации.