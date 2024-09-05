Мантуров подтвердил пересмотр в 2025 году планов выпуска самолетов в РФ
Плановые цифры производства пассажирских авиалайнеров в России на период до 2030 года будут пересмотрены в 2025 году, когда приблизятся сроки завершения процедур по сертификации. О таких планах сообщил первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров в рамках Восточного экономического форума.
До этого изданию «Коммерсантъ» стало известно от осведомлённых источников о предполагаемом секвестре планов сборки почти одной тысячи самолетов, которые прописаны в комплексной программе развития авиационной отрасли до 2030 года. Такие рекомендации приняты по итогам аудита на заводах Объединённой авиастроительной корпорации.
Мантуров подтвердил, что выводы аудиторов будут в обязательном порядке использованы на практике.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минпромторг и «Ростех» ранее официально объявили о переносе сроков поставок всех отечественных пассажирских самолетов, которыми предполагается заменить западный флот. Авиапромышленность не успевает испытать лайнеры в установленные изначально сроки, а их характеристики не совпадают с заявленными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru