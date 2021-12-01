Правительство выделит более 2,2 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в регионах

Правительство направит более 2,2 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в Татарстане, Московской и Тверской областях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

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Отмечается, что 1 млрд рублей выделят Московской области для завершения первого этапа реконструкции Щелковских межрайонных очистных сооружений.

«Почти 950 млн рублей будет направлено в Татарстан на реконструкцию биологических очистных сооружений и рекультивацию иловых полей в Казани. В Тверскую область поступит более 250 млн рублей на первый этап реконструкции очистных сооружений в городе Конаково», — отметили в правительстве.

Реконструкция позволит повысить уровень очистки канализационных вод, сократить объем попадающих в Волгу загрязненных стоков, улучшить качество воды и экологическую ситуацию. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», к 2024 году планируется построить и реконструировать около 180 очистных сооружений.

Ранее правительство России выделило 76,8 млн рублей на выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыПравительство России
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