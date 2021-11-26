Мишустин: На Курилах будет введен режим свободной таможенной территории
На Курилах будет введен режим свободной таможенной территории, но важно, чтобы острова не превратились в офшорную зону. Об этом в ходе заседания правительства РФ заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, подобное предостережение связано с возможностью попадания туда тех, кто «хочет лишь минимизировать налоги». Поэтому, отметил Мишустин, изменения в первую очередь затронут те компании, которые не будут заниматься производством подакцизных товаров или добычей и переработкой углеводородов, а в действительности начнут работать на Курилах.
Отмечается, что в связи с нововведениями, товары, ввезенные из других стран, не будут облагаться налогом на добавленную стоимость.
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