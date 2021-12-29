Правительство выделит более 200 млрд рублей на развитие российской науки

Российское правительство в 2022 году направит более 200 млрд рублей на развитие науки. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Российской академии наук (РАН) академиком Александром Сергеевым.

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«Мы предусмотрели значительные средства федерального бюджета — на следующий год это более 200 млрд рублей», — цитируют премьера «Известия».

Мишустин выразил надежду, что «достойное финансирование обеспечит также достойные прорывные достижения».

В свою очередь, академик Сергеев рассказал главе правительства о достижениях российской науки за прошедший год. Большинство из них связано с разработками препаратов и вакцин против коронавирусной инфекции.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:НаукаРАНМихаил МишустинПравительство России
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