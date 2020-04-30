Правительство выделит 30 млрд рублей в помощь обманутым дольщикам

Правительство России намерено выделить 30 миллиардов рублей, чтобы помочь обманутым дольщикам.

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«Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков», - сказал он в ходе заседания кабмина.

Глава правительства отметил, что эти средства смогут решить проблемы как минимум десяти тысяч россиян. Кроме того, кабмин выделит еще 12 млрд рублей на поддержку строительных компаний, чтобы те достроили дома и люди получили ключи от квартир в срок.

Ранее президент РФ Владмир Путин поручил докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
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