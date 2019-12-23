Совфед одобрил освобождение от НДФЛ компенсаций обманутым дольщикам
23 декабря 201914:19
Совет Федерации одобрил утвержденный Госдумой закон, освобождающий компенсационные выплаты обманутым дольщикам от налога на доходы физических лиц. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».
Речь идет о НДФЛ с доходов от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации, то есть установками менее 15 кВт мощности для бытовых и производственных нужд.
Норма об освобождении компенсаций от НДФЛ будет действовать до 1 января 2029 года.
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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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