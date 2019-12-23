Совфед одобрил освобождение от НДФЛ компенсаций обманутым дольщикам

Совет Федерации одобрил утвержденный Госдумой закон, освобождающий компенсационные выплаты обманутым дольщикам от налога на доходы физических лиц. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

Речь идет о НДФЛ с доходов от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации, то есть установками менее 15 кВт мощности для бытовых и производственных нужд.

Норма об освобождении компенсаций от НДФЛ будет действовать до 1 января 2029 года.

