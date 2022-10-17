Правительство выделит 15 млрд рублей на переоснащение авиазаводов

Правительство выделит 15 миллиардов рублей на переоснащение авиазаводов современным оборудованием, которое необходимо для расширения производства самолетов МС-21, заявил Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

При этом воспользоваться поддержкой можно будет при оформлении первой партии контрактов уже в этом году.

По словам премьер-министра, эти самолеты нужны для обеспечения внутреннего рынка вне зависимости от внешних условий.