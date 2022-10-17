Правительство выделит 15 млрд рублей на переоснащение авиазаводов
Правительство выделит 15 миллиардов рублей на переоснащение авиазаводов современным оборудованием, которое необходимо для расширения производства самолетов МС-21, заявил Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
При этом воспользоваться поддержкой можно будет при оформлении первой партии контрактов уже в этом году.
По словам премьер-министра, эти самолеты нужны для обеспечения внутреннего рынка вне зависимости от внешних условий.
Сообщается, что такая мера позволит отрасли выйти на серийное производство самолетов – не менее 36 штук в год.
Ранее депутат Госдумы Сергей Коткин попросил Минтранс обязать авиаперевозчиков печатать билеты на русском языке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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