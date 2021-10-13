Правительство выделило средства на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье

Российское правительство выделит средства на возмещение расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших от произошедших летом паводков в Забайкальском крае. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Регион получит очередной транш из резервного фонда, отмечает RT.

«Речь идет о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, которую получили более 600 пострадавших. Компенсации также подлежат затраты на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Их получили 1054 и 726 человек соответственно», — сообщает пресс-служба кабмина.

Эффективность расходования средств проконтролирует МЧС и до 1 февраля следующего года представит правительству соответствующий доклад.

Ранее кабмин сообщил о выделении дополнительных средств авиакомпаниям для субсидирования льготных перелетов с Дальнего Востока, напоминает РИА ФАН. На эти цели будет направлено около 500 млн рублей.

