Правительство выделило средства на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье
Российское правительство выделит средства на возмещение расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших от произошедших летом паводков в Забайкальском крае. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Регион получит очередной транш из резервного фонда, отмечает RT.
«Речь идет о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, которую получили более 600 пострадавших. Компенсации также подлежат затраты на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Их получили 1054 и 726 человек соответственно», — сообщает пресс-служба кабмина.
Эффективность расходования средств проконтролирует МЧС и до 1 февраля следующего года представит правительству соответствующий доклад.
Ранее кабмин сообщил о выделении дополнительных средств авиакомпаниям для субсидирования льготных перелетов с Дальнего Востока, напоминает РИА ФАН. На эти цели будет направлено около 500 млн рублей.
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