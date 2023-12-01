Правительство выделило еще 10 млрд руб на поддержку производителей зерновых
Правительство России выделило 10 млрд рублей на поддержку производителей зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«На компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя будет дополнительно направлено 10 млрд рублей», — отмечается в сообщении.
В частности, помощь получат аграрии с доходами ниже среднероссийских. Благодаря субсидиям участники рынка компенсируют до 50% затрат на производство и реализацию зерновых.
«Поддержка позволит сохранить посевные площади, нарастить экспортные мощности и создать новые рабочие места на селе», — добавили в правительстве.
Ранее кабмин утвердил поэтапный ввод обязательной маркировки икры осетровых и лососевых рыб с 1 апреля следующего года, напоминает RT.
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