Правительство выделило еще 10 млрд руб на поддержку производителей зерновых

Правительство России выделило 10 млрд рублей на поддержку производителей зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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«На компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя будет дополнительно направлено 10 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

В частности, помощь получат аграрии с доходами ниже среднероссийских. Благодаря субсидиям участники рынка компенсируют до 50% затрат на производство и реализацию зерновых.

«Поддержка позволит сохранить посевные площади, нарастить экспортные мощности и создать новые рабочие места на селе», — добавили в правительстве.

Ранее кабмин утвердил поэтапный ввод обязательной маркировки икры осетровых и лососевых рыб с 1 апреля следующего года, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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