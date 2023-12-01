Правительство выделило еще 10 млрд руб на поддержку производителей зерновых

«На компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя будет дополнительно направлено 10 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

В частности, помощь получат аграрии с доходами ниже среднероссийских. Благодаря субсидиям участники рынка компенсируют до 50% затрат на производство и реализацию зерновых.

«Поддержка позволит сохранить посевные площади, нарастить экспортные мощности и создать новые рабочие места на селе», — добавили в правительстве.

Ранее кабмин утвердил поэтапный ввод обязательной маркировки икры осетровых и лососевых рыб с 1 апреля следующего года, напоминает RT.

