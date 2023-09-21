Правительство ввело привязку экспортных пошлин к курсу рубля

Уголовные дела возбуждены в Азербайджане после гибели миротворцев РФ в Карабахе Суд приговорил главу управления ФТС к 9,5 годам колонии за взятку в 5 млн руб. Рынок акций РФ упал до трёхмесячных минимумов Россияне стали тратить на мобильные игры на две трети больше трафика