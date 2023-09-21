Правительство ввело привязку экспортных пошлин к курсу рубля
В России с 1 октября начнут действовать гибкие экспортные пошлины, привязанные к курсу национальной валюты, сообщила пресс-служба правительства.
По широкому кругу товаров размер пошлины составит 4-7%. При курсе доллара в 80 рублей она будет нулевой.
В кабмине отметили, что мера носит временный характер и направлена на стабилизацию внутреннего рынка. Планируется, что она будет действовать до конца 2024 года.
Российские власти 21 сентября ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru