«Алроса» на два месяца приостановила продажу алмазов
Алмазодобывающая компания «Алроса» на два месяца приостановила продажу алмазов, решение принято по запросу индийского Совета по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC).
В официальном журнале GJEPC уточняется, что причиной приостановки распределения необработанных алмазов на сентябрь и октябрь стал низкий спрос.
В GJEPC сослались на письмо алмазодобывающей компании, в котором говорится, что с учётом тенденции снижения спроса приостановка продаж позволит предотвратить затоваривание запасов.
Также «Алроса» призвала всех партнёров поступить подобным образом, что поспособствует оживлению алмазного рынка.
Ранее источники агентства Bloomberg заявили, что западные страны планирую ввести запрет на покупку алмазов и бриллиантов из РФ у российской компании «Алроса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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