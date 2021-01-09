Правительство впервые утвердило прожиточный минимум на первый квартал - 11 653 рублей

«Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что прожиточный минимум в 2021 году установлен на квартал, а не на год.

В соответствии с законом о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, который вступил в силу с 1 января 2021 года, МРОТ составит 42% от медианной заработной платы - 12 792 рубля (ранее - 12 130 рублей, рост на 5,5%) и впервые превысил прожиточный минимум. По данным Минтруда, повышение МРОТ коснется 3,9 млн человек.

