Правительство впервые утвердило прожиточный минимум на первый квартал - 11 653 рублей
Глава российского кабмина Михаил Мишустин утвердил прожиточный минимум на 2021 год в размере 11 653 рублей. Он подписал соответствующее постановление, сообщает пресс-служба правительства.
«Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.
Уточняется, что прожиточный минимум в 2021 году установлен на квартал, а не на год.
В соответствии с законом о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, который вступил в силу с 1 января 2021 года, МРОТ составит 42% от медианной заработной платы - 12 792 рубля (ранее - 12 130 рублей, рост на 5,5%) и впервые превысил прожиточный минимум. По данным Минтруда, повышение МРОТ коснется 3,9 млн человек.
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