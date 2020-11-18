Правительство увеличило вознаграждение за служебные изобретения

Правительство внесло поправки в правила выплаты вознаграждений за служебные изобретения, говорится на сайте кабмина.

Теперь работодатели обязаны в большем объёме поощрять работников, предлагающих необходимые для бизнеса инновационные разработки и решения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает RT.

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Теперь за использование работодателем служебного изобретения, промышленного образца работнику-автору выплачивается вознаграждение в размере трёх средних зарплат за последние 12 календарных месяцев.

Раньше за такую работу выплачивалась только одна зарплата.

В сообщении правительства отмечается, что нововведение должно простимулировать творческую активность работников и развитие рынка интеллектуальной собственности.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:Технологии
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