Правительство снизило ставку по льготным кредитам для малого бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.
Глава правительства напомнил, что первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%. Теперь ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка РФ. В результате льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых.
По словам Мишустина, такие условия позволят предпринимателям снизить долговую нагрузку, увеличить оборотные средства, дадут больше возможностей для развития бизнеса.
Ранее президент «Опоры России» Александр Калинин сообщил, что порядка 700 млрд рублей заложены в 2021 году на выдачу льготных кредитов малому и среднему бизнесу, передает РИА ФАН.
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