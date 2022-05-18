Минсельхоз предложил ввести запрет на вывоз из России аминокислот
Минсельхоз предложил ввести запрет на вывоз аминокислот с 1 июля на полгода, сообщает ТАСС.
Отмечается, что аминокислоты необходимы для изготовления кормов для животных, эти ингредиенты являются начальным звеном пищевой цепочки, а от их качества и доступности зависит продовольственная безопасность страны.
Так, аминокислоты L-лизин сульфат, L-лизин моногидрохлорид и DL-метионин признаны незаменимыми в рационе сельскохозяйственных животных. Дефицит веществ приведет к снижению производственных показателей животноводческих предприятий и, как следствие, удорожанию готовой продукции.
Ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в пресс-центре НСН заявил, что из-за запрета на импорт удобрений из России в ЕС будет не хватать ряда продуктов.
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