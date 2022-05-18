Минсельхоз предложил ввести запрет на вывоз из России аминокислот

Так, аминокислоты L-лизин сульфат, L-лизин моногидрохлорид и DL-метионин признаны незаменимыми в рационе сельскохозяйственных животных. Дефицит веществ приведет к снижению производственных показателей животноводческих предприятий и, как следствие, удорожанию готовой продукции.

Ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в пресс-центре НСН заявил, что из-за запрета на импорт удобрений из России в ЕС будет не хватать ряда продуктов.

