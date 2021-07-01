Правительство России установило размер прожиточного минимума на 2022 год

Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособных граждан составит 13026 рублей, для детей — 11592 рубля, для пенсионеров — 10277 рублей.

Постановление кабмина вступит в силу 1 января и будет действовать до 31 декабря следующего года.

