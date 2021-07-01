Правительство России установило размер прожиточного минимума на 2022 год
1 июля 202121:43
Прожиточный минимум на душу населения на 2022 год в России составит 11950 рублей. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособных граждан составит 13026 рублей, для детей — 11592 рубля, для пенсионеров — 10277 рублей.
Постановление кабмина вступит в силу 1 января и будет действовать до 31 декабря следующего года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+23 543 / сут.
Умерли
136 тыс.+672 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 928 / сут.
- Пляжи в Ялте начнут открывать с пятницы
- В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию от COVID
- В Раде заявили о важном шаге Украины на пути к «возвращению» Крыма
- Правительство России установило размер прожиточного минимума на 2022 год
- В России продлили упрощенный порядок маркировки лекарств
- США введут санкции против бывших президентов Гватемалы и Гондураса
- В Петербурге вакцинацию прошли более 900 тысяч человек
- Лавров и Керри обсудили по телефону климатические проблемы
- В Финляндии призвали граждан не ездить в РФ из-за ситуации с коронавирусом
- ДИТ опроверг сообщения о внешнем вмешательстве в информсистемы правительства Москвы
1 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru