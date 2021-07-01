Правительство России установило размер прожиточного минимума на 2022 год

Прожиточный минимум на душу населения на 2022 год в России составит 11950 рублей. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Минтруд России утвердил МРОТ и прожиточный минимум на 2022 год

Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособных граждан составит 13026 рублей, для детей — 11592 рубля, для пенсионеров — 10277 рублей.

Постановление кабмина вступит в силу 1 января и будет действовать до 31 декабря следующего года.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:Прожиточный МинимумПравительство России
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