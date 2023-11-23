Правительство России одобрило беспошлинную квоту на ввоз 160 тысяч тонн мяса кур

«В 2024 году планируется освободить от уплаты ввозной таможенной пошлины поставки мяса домашних кур в объеме до 160 тыс. т.», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение приняла подкомиссия по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию и защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.

Кроме того, в кабмине решили временно запретить вывоз твердой пшеницы из РФ, пишет RT. Ограничения будут действовать с 1 декабря по 31 мая 2024 года.

