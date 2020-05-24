Правительство РФ выделило 100 млрд для помощи регионам

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить 100 миллиардов рублей для помощи 56 регионам РФ, в которых к 1 мая 2020 года налоговые и неналоговые поступления оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Об этом пишут «Известия».

Предполагается, что размер дотаций каждому региону будут определять, исходя из первоочередных расходов местных бюджетов. Такая поддержка позволит сбалансировать региональные бюджеты в условиях экономических ограничений из-за борьбы с коронавирусом, рассчитывают в кабмине.

Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН выразил мнение, что российские регионы быстрее справятся с экономическими трудностями после отмены карантина, чем Москва. В регионах больше занятых реальной деятельностью и реальным производством, а столица — город с раздутым рынком недвижимости и раздутой сферой услуг, считает он.

