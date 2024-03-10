Правительство РФ увеличило количество регионов с особыми условиями для бизнеса

Кабмин России перезапускает экономику пяти регионов, сообщает Ura.ru.

Речь идет о способе, который положительно зарекомендовал себя на Дальнем Востоке, позволив привлечь инвесторов и создать рабочие места. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых и расширении двух существующих особых экономических зон (ОЭЗ). Они появятся в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, будут расширены в Калужской и Липецкой областях.

По словам экспертов, данная мера позволит регионам привлекать инвесторов в те сферы экономики, вход в которые был для бизнеса затруднителен без помощи государства. Это позволит перезапустить экономику и создать рабочие места.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать белгородскую особую экономическую зону с Шебекино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

