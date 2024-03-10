Правительство РФ увеличило количество регионов с особыми условиями для бизнеса
Кабмин России перезапускает экономику пяти регионов, сообщает Ura.ru.
Речь идет о способе, который положительно зарекомендовал себя на Дальнем Востоке, позволив привлечь инвесторов и создать рабочие места. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых и расширении двух существующих особых экономических зон (ОЭЗ). Они появятся в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, будут расширены в Калужской и Липецкой областях.
По словам экспертов, данная мера позволит регионам привлекать инвесторов в те сферы экономики, вход в которые был для бизнеса затруднителен без помощи государства. Это позволит перезапустить экономику и создать рабочие места.
Ранее президент России Владимир Путин поручил создать белгородскую особую экономическую зону с Шебекино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство РФ увеличило количество регионов с особыми условиями для бизнеса
- Команда Трампа выпустила видео с падениями и ошибками Байдена
- СМИ: в Одессе и Николаевской области слышны взрывы
- В Италии с улицы убрали статью Джульетты, так как туристы протерли ей в груди дыру
- По игре Watch Dogs снимут сериал
- Россия в феврале стала третьим по объемам поставщиком СПГ в Испанию
- Александр Ф. Скляр выпустил новый альбом
- СМИ: В Кремлевском дворце отменили выступление Орбакайте после слов Пугачевой
- В ОАЭ объявили «оранжевый» уровень опасности из-за мощных ливней
- Армения рассматривает вступление в Евросоюз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru