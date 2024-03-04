Правительство РФ утвердило перечень экономически значимых компаний

Согласно распоряжению, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в список вошли угледобывающая компания «Разрез Аршановский», управляющая гипермаркетами «Азбука вкуса» компания «Городской супермаркет», X5 Group (супермаркеты «Перекрёсток» и «Пятёрочка»), владеющее «Альфа-банком» АО «Б-Холдинг» и ООО «ЮНС-холдинг» (бенефициар «Альфастрахования»).

Благодаря статусу экономически значимой организации компании смогут предоставить контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за санкций, например, перевести в юрисдикцию России акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных стран и получать от них дивиденды.

Ранее Мишустин заявил, что правительство России направит 20 млрд рублей на льготные кредиты для агропромышленного комплекса (АПК), сообщает RT.

