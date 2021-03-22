Правительство РФ планирует продлить на два месяца соглашения о ценах на сахар

Правительство России поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца, на масло – до октября. Об этом пишет ТАСС.

Также кабмин поручил МЭР, Минпромторгу и Минсельхозу подготовить до 25 марта полугодовой график поставок сахара в торговые сети с указанием объемов поставки и стоимости за один килограмм.

Минсельхоз заверил в стабильной ситуации на рынке сахара в России

Отмечается, что для поддержания уровня цен на сахар и масло в торговых сетях кабмин будет субсидировать производителей. В кабмине добавили, что эксперты ЕЭК прорабатывают вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара из рф с 15 мая по 31 августа. Такая мера способна стабилизировать стоимость сахара на внутреннем рынке.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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