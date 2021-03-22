Правительство РФ планирует продлить на два месяца соглашения о ценах на сахар

Правительство России поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца, на масло – до октября. Об этом пишет ТАСС.

Также кабмин поручил МЭР, Минпромторгу и Минсельхозу подготовить до 25 марта полугодовой график поставок сахара в торговые сети с указанием объемов поставки и стоимости за один килограмм.