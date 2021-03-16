Минсельхоз заверил в стабильной ситуации на рынке сахара в России
Ситуация на рынке сахара в России стабильна, сообщает Минсельхоз.
Как говорится в сообщении ведомства, «скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году» не ожидается. По данным Минсельхоза, с декабря 2020 года средние отпускные цены на сахар составляют 36 рублей за килограмм для поставки в розницу.
В текущем году производство свеклы составит как минимум 40 млн тонн, что позволит получить около 6 млн тонн сахара, - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, оптовая стоимость сахара группы «Русагро» в четвертом квартале 2020 года увеличилась на 78% с 21,0 до 39,2 рубля за килограмм. Об этом сообщается в отчете «Русагро». Стоимость килограмма сахара в 39,2 рубля говорит о возвращении цены на уровень 2016 года. Средняя цена реализации сахара группы за 2016 год составляла 40,6 рубля за килограмм.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru