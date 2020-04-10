Правительство РФ досрочно купило пакет акций Сбербанка за 2,1 трлн рублей

Кабинет министров Российской Федерации завершил сделку по приобретению пакета из 50% акций Сбербанка у Банка РФ за счёт средств Фонда национального благосостояния. Итоговая сумма сделки составила 2,139 триллиона рублей. Информация об этом опубликована в совместном сообщении министерства финансов и Центробанка.

Как уточняется, сделка проведена по средневзвешенной цене. Она была сформирована по итогам торгов на Московской бирже, проведённых за отрезок времени с 9 марта по 7 апреля текущего года.