Правительство РФ досрочно купило пакет акций Сбербанка за 2,1 трлн рублей
Кабинет министров Российской Федерации завершил сделку по приобретению пакета из 50% акций Сбербанка у Банка РФ за счёт средств Фонда национального благосостояния. Итоговая сумма сделки составила 2,139 триллиона рублей. Информация об этом опубликована в совместном сообщении министерства финансов и Центробанка.
Как уточняется, сделка проведена по средневзвешенной цене. Она была сформирована по итогам торгов на Московской бирже, проведённых за отрезок времени с 9 марта по 7 апреля текущего года.
Констатируется, что с момента объявления о сделке 11 февраля акции Сбербанка рухнули на 20% на фоне ситуации с пандемией коронавируса, падением цен на нефть и мировых торговых площадок.
Как отмечает Ura.ru, завершение сделки ожидалось только осенью. Однако эксперты положительно оценивают такое решение, поскольку падение российской экономики из-за COVID-19 могло помешать планам осуществиться. Предполагается, что правительство, получив контроль над Сбербанком, получит дополнительные источники доходов для программ развития.
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