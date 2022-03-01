Правительство предоставит банкам ликвидность на 590 млрд рублей
Банк России ожидает от правительства предоставления банкам ликвидности за период со 2 по 5 марта на сумму 590 миллиардов рублей. Об этом говорится на официальном сайте ЦБ.
Отмечается, что остатки средств на счетах расширенного правительства в Центробанке снизятся именно на эту сумму.
Ранее правительство с 24 февраля по 1 марта, по данным регулятора, абсорбировало ликвидность на 1,5 триллиона рублей.
Сокращение рублевых остатков на корсчетах в кредитных организациях составит 145 миллиардов. В ЦБ добавили, что увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 192 миллиарда рублей.
При этом представители Центробанка считают, что размер абсорбирования ликвидности по операциям с банками в предстоящий период составит 2,029 триллиона рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Nemiroff аннулировал лицензию на производство своей продукции в РФ
- Заболеваемость COVID-19 снижается в 75 регионах России
- Белоруссия привела в готовность средства ПВО
- Yonhap: Южная Корея собирается ограничить транзакции с некоторыми банками России
- Мюнхенский филармонический оркестр уволил дирижёра Гергиева
- Пушилин: Задача на сегодня - взять в кольцо Мариуполь
- Правительство предоставит банкам ликвидность на 590 млрд рублей
- Британия ввела санкции против Сбербанка
- Трех горняков спасли спустя 4 дня после обвала на шахте в Ростовской области
- В Рязани произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru