Правительство предоставит банкам ликвидность на 590 млрд рублей

Банк России ожидает от правительства предоставления банкам ликвидности за период со 2 по 5 марта на сумму 590 миллиардов рублей. Об этом говорится на официальном сайте ЦБ.

Отмечается, что остатки средств на счетах расширенного правительства в Центробанке снизятся именно на эту сумму.

Ранее правительство с 24 февраля по 1 марта, по данным регулятора, абсорбировало ликвидность на 1,5 триллиона рублей.

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Сокращение рублевых остатков на корсчетах в кредитных организациях составит 145 миллиардов. В ЦБ добавили, что увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 192 миллиарда рублей.

При этом представители Центробанка считают, что размер абсорбирования ликвидности по операциям с банками в предстоящий период составит 2,029 триллиона рублей.

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