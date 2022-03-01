Правительство предоставит банкам ликвидность на 590 млрд рублей

Банк России ожидает от правительства предоставления банкам ликвидности за период со 2 по 5 марта на сумму 590 миллиардов рублей. Об этом говорится на официальном сайте ЦБ.

Отмечается, что остатки средств на счетах расширенного правительства в Центробанке снизятся именно на эту сумму.

Ранее правительство с 24 февраля по 1 марта, по данным регулятора, абсорбировало ликвидность на 1,5 триллиона рублей.