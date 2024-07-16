Правительство предложило поднять утилизационный сбор на иномарки в два раза
Правительство предложило с 1 октября поднять утилизационный сбор на иномарки почти в два раза, проект опубликован на портале нормативных актов.
Для автомобилей с двигателями от одного до двух литров ставка вырастет с 300,6 тысячи до 556 тысяч рублей, а в 2025 году — до 667 тысяч. Более мощные машины пойдут по ставке 2,285 миллиона.
Отмечается, что российским производителям величину утильсбора компенсируют из бюджета.
Также правительство России намерено установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы, некоторые виды спецтехники до 2030 года, сообщило РБК со ссылкой на источники. Эти данные подтвердил Минпромторг.
Индексация затронет технику, производство которой освоено в России и Белоруссии. Принятие соответствующих положений не окажет влияния на стоимость продукции благодаря мерам государственной поддержки.
Как указал заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов, утильсбор — платеж разовый, ожидающаяся индексация не коснется автомобилей, которые уже эксплуатируются в РФ, передает «Радиоточка НСН».
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