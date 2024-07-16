Правительство предложило поднять утилизационный сбор на иномарки в два раза

Правительство предложило с 1 октября поднять утилизационный сбор на иномарки почти в два раза, проект опубликован на портале нормативных актов.

Для автомобилей с двигателями от одного до двух литров ставка вырастет с 300,6 тысячи до 556 тысяч рублей, а в 2025 году — до 667 тысяч. Более мощные машины пойдут по ставке 2,285 миллиона.