Правительство поддержит производителей, которые выпускают товары из переработанных отходов

Компании и индивидуальные предприниматели, которые выпускают товары из переработанных отходов, получат господдержку. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о направлении субсидии на эти цели, начиная с 2023 года. Как сообщает пресс-служба правительства, часть средств будет взята из поступлений в федеральный бюджет от экологического сбора.

В сообщении отмечается, что размер господдержки будет пропорционален количеству переработанного компанией мусора. Распределение федеральных средств по конкретным фирмам и предпринимателям будут вестись по правилам, которые утвердит наблюдательный совет публично-правовой компании «Российский экологический оператор».