Правительство поддержит производителей, которые выпускают товары из переработанных отходов
Компании и индивидуальные предприниматели, которые выпускают товары из переработанных отходов, получат господдержку. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о направлении субсидии на эти цели, начиная с 2023 года. Как сообщает пресс-служба правительства, часть средств будет взята из поступлений в федеральный бюджет от экологического сбора.
В сообщении отмечается, что размер господдержки будет пропорционален количеству переработанного компанией мусора. Распределение федеральных средств по конкретным фирмам и предпринимателям будут вестись по правилам, которые утвердит наблюдательный совет публично-правовой компании «Российский экологический оператор».
Как сообщает пресс-служба правительства, такое финансовое стимулирование данного направления переработки мусора позволит выстроить производственную цепочку утилизации и переработки – от сбора сырья до выпуска готовых изделий. При этом, как передаёт РИА Новости, большая часть средств, полученных от экологического сбора в России, как и прежде, будет направляться на создание и развитие мусороперерабатывающих заводов, а также закупку контейнеров для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов.
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