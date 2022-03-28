Правительство поддержит производителей, которые выпускают товары из переработанных отходов

Компании и индивидуальные предприниматели, которые выпускают товары из переработанных отходов, получат господдержку. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о направлении субсидии на эти цели, начиная с 2023 года. Как сообщает пресс-служба правительства, часть средств будет взята из поступлений в федеральный бюджет от экологического сбора.

В сообщении отмечается, что размер господдержки будет пропорционален количеству переработанного компанией мусора. Распределение федеральных средств по конкретным фирмам и предпринимателям будут вестись по правилам, которые утвердит наблюдательный совет публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

Россиянам запретили выбрасывать холодильники и компьютеры

Как сообщает пресс-служба правительства, такое финансовое стимулирование данного направления переработки мусора позволит выстроить производственную цепочку утилизации и переработки – от сбора сырья до выпуска готовых изделий. При этом, как передаёт РИА Новости, большая часть средств, полученных от экологического сбора в России, как и прежде, будет направляться на создание и развитие мусороперерабатывающих заводов, а также закупку контейнеров для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pixabay.com
ТЕГИ:ПроизводствоСубсидииПереработка Мусора
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры