Правительство опровергло данные о планах по «налогу для богатых»

В правительстве РФ не обсуждают вопрос о введении повышенной ставки НДФЛ для людей с высокими доходами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Ранее о том, что идея увеличить налоговые сборы с богатых якобы обсуждается в правительстве, сообщил Forbes со ссылкой на свои источники. Они утверждали, что речь идёт о введении ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы больше 2-3 миллионов рублей в год.