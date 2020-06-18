Правительство опровергло данные о планах по «налогу для богатых»
В правительстве РФ не обсуждают вопрос о введении повышенной ставки НДФЛ для людей с высокими доходами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Ранее о том, что идея увеличить налоговые сборы с богатых якобы обсуждается в правительстве, сообщил Forbes со ссылкой на свои источники. Они утверждали, что речь идёт о введении ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы больше 2-3 миллионов рублей в год.
Вопрос о прогрессивной шкале НДФЛ в январе поднимали депутаты КПРФ на встрече с Михаилом Мишустиным, когда он ещё являлся кандидатом на пост премьер-министра. Мишустин тогда заявил, что в стране практически нет среднего класса и собирать «прогрессивную статью» не с кого, а с богатыми и сверх-богатыми нужно решать вопрос иначе — за счёт большей ответственности и прозрачности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru