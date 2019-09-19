Правительство одобрило повышение МРОТ

Кабинет министров одобрил законопроект о повышении с нового года минимального размера оплаты труда, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. МРОТ увеличивается на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей в месяц, передает RT.

Повышение коснётся более трёх миллионов человек, половина из которых трудится в государственных и муниципальных учреждениях. Ранее индексацию МРОТ одобрила рабочая группа трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

