Правительство не поддержало повышение планки налога на роскошные автомобили

За последние пять лет количество позиций дорогих автомобилей в этом реестре увеличилось почти вдвое, пишет «Газета.Ru»: с 708 в 2016 году до 1389 в 2021-м.

Парламентарии предлагают повысить нижнюю отметку стоимости дорогого авто до 4 млн рублей, а также изменить градацию роскошных автомобилей по цене, от которой зависит размер налога.

Авторы инициативы поясняют необходимость поправок постоянно растущими ценами на автомобили.

Между тем, правительство проект не поддержало. Причиной отрицательной оценки документа стало вероятное снижение доходов субъектов РФ, в которые поступают средства от транспортного налога.

Как передает Ura.ru, многодетные семьи, родители детей-инвалидов, ветераны боевых действий и некоторые другие категории граждан имеют право на скидку по транспортному налогу.

