Правительство не поддержало повышение планки налога на роскошные автомобили
Депутаты ЛДПР предложили повысить планку транспортного налога для дорогих машин. Соответствующий законопроект они внесли на рассмотрение в Госдуму. Изменения они предлагают внести в Налоговый кодекс.
Депутаты предложили увеличить цену, при превышении которой автомобиль в России принято считать роскошным. Владельцы таких машин платят повышенный транспортный налог. Авторы инициативы пояснили, что «налог на роскошь» сейчас вынуждены платить владельцы машин стоимостью от 3 млн рублей — для них он на 10% выше, чем на машину аналогичной мощности, не входящую в список роскошных.
За последние пять лет количество позиций дорогих автомобилей в этом реестре увеличилось почти вдвое, пишет «Газета.Ru»: с 708 в 2016 году до 1389 в 2021-м.
Парламентарии предлагают повысить нижнюю отметку стоимости дорогого авто до 4 млн рублей, а также изменить градацию роскошных автомобилей по цене, от которой зависит размер налога.
Авторы инициативы поясняют необходимость поправок постоянно растущими ценами на автомобили.
Между тем, правительство проект не поддержало. Причиной отрицательной оценки документа стало вероятное снижение доходов субъектов РФ, в которые поступают средства от транспортного налога.
Как передает Ura.ru, многодетные семьи, родители детей-инвалидов, ветераны боевых действий и некоторые другие категории граждан имеют право на скидку по транспортному налогу.
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