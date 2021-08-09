Минпромторг пообещал субсидию до полумиллиона рублей разработчикам беспилотных автомобилей
Разработчики беспилотных автомобилей могут получить от министерства промышленности и торговли РФ субсидии в размере до 500 тысяч рублей для испытания высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
«Предельный размер субсидии за оценку одного высокоавтоматизированного транспортного средства, проводимую испытательной лабораторией, составляет не более 500 тыс. руб. и включает компенсацию затрат на заработную плату сотрудников, непосредственно занятых в проведении работ, страховые взносы, расходные материалы и накладные расходы», — сообщили в ведомстве.
Ранее Минпромторг сообщил о продлении проекта субсидий для беспилотных машин до 1 марта 2022 года, напоминают Известия. Трасса М-11 «Нева» из Москвы в Санкт-Петербург станет одной из первых, на которых будет применена новая система с «беспилотниками», отмечает Газета.ру.
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