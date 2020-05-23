Правительство направит на поддержку российского автопрома 25 млрд рублей
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин распорядился выделить на поддержку российского автопрома 25 млрд рублей на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба правительства РФ.
«Предусматривается, что 5 млрд рублей пойдут на приобретение машин скорой помощи, 7 млрд - на субсидирование кредитования, 8,5 млрд - на льготный лизинг, в том числе на госпрограмму "Доступная аренда"», - пояснили в правительстве.
Планируется, что комплекс мер поддержки, направленных на отрасль, которая понесла убытки из-за коронавируса, простимулирует повышение спроса на продукцию отечественного автопрома.
Отмечается, что объем субсидии по займам на закупку транспорта для государственных нужд составит 4,5 млрд. рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru