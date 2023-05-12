Правительство направит 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна
Регионы получат 10 млрд рублей на финансовое обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых. Соотвествующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что средства из федерального бюджета поступят в 65 российских регионов, власти субъектов перечислят деньги местным сельхозпроизводителям.
«В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы», — указали в правительстве.
Решение призвано поддержать производителей зерна и поспособствовать сохранению стабильности на зерновом и продовольственном рынках.
Ранее в правительстве сообщили, что участники федерального проекта «Чистый воздух» смогут получить льготные кредиты по ставке 3% годовых на мероприятия по снижению вредных выбросов, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru