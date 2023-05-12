Правительство направит 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна

Отмечается, что средства из федерального бюджета поступят в 65 российских регионов, власти субъектов перечислят деньги местным сельхозпроизводителям.

«В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы», — указали в правительстве.

Решение призвано поддержать производителей зерна и поспособствовать сохранению стабильности на зерновом и продовольственном рынках.

Ранее в правительстве сообщили, что участники федерального проекта «Чистый воздух» смогут получить льготные кредиты по ставке 3% годовых на мероприятия по снижению вредных выбросов, напоминает Ura.ru.

