Правительство РФ выделит 42 млн рублей на разгон ворон со своей крыши

Более 42 миллионов рублей будет направлено из федерального бюджета на борьб у с воронами, которые оккупировали крышу дома правительства на Краснопресненской набережной в центре Москвы. Такуюинформацию распространил РБК, ознакомившийся с пояснительной запиской к проекту основного финансового документа, одобренного сегодня кабинетом министров.

В два ближайших года на уничтожение пернатых хищниц на территории Белого дома планируется потратить по 21,3 млн рублей. По оценке экспертов, лучше всего с воронами справятся соколы и ястребы, отмечает NEWS.RU. В то же время, место ворон, в случае их истребления, могут занять новые птицы из дикой природы.

В министерстве природы объяснили засилье ворон на крыше Белого дома его соседством с Московским зоопарком. Серые добывают пропитание там.

