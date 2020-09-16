Правительство РФ выделит 42 млн рублей на разгон ворон со своей крыши
Более 42 миллионов рублей будет направлено из федерального бюджета на борьб у с воронами, которые оккупировали крышу дома правительства на Краснопресненской набережной в центре Москвы. Такуюинформацию распространил РБК, ознакомившийся с пояснительной запиской к проекту основного финансового документа, одобренного сегодня кабинетом министров.
В два ближайших года на уничтожение пернатых хищниц на территории Белого дома планируется потратить по 21,3 млн рублей. По оценке экспертов, лучше всего с воронами справятся соколы и ястребы, отмечает NEWS.RU. В то же время, место ворон, в случае их истребления, могут занять новые птицы из дикой природы.
В министерстве природы объяснили засилье ворон на крыше Белого дома его соседством с Московским зоопарком. Серые добывают пропитание там.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru