Правительство может увеличить акцизы на вейпы и жидкости в два раза
Правительство планирует увеличить акцизы на вейпы и жидкости в два раза, следует из проекта федерального бюджета на 2024 год.
Аналитики полагают, что в случае утверждении меры легальный бизнес, занимающийся продажей вейпов и электронный сигарет, может не выдержать конкуренции, в связи с чем в стране может произойти расцвет серого рынка.
Ранее вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что повышение акцизов на вино в три раза ударит именно по отечественным производителям, так как они лишатся преимущества в конкурентной борьбе с западными компаниями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru