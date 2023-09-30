Правительство может увеличить акцизы на вейпы и жидкости в два раза

Аналитики полагают, что в случае утверждении меры легальный бизнес, занимающийся продажей вейпов и электронный сигарет, может не выдержать конкуренции, в связи с чем в стране может произойти расцвет серого рынка.



Ранее вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что повышение акцизов на вино в три раза ударит именно по отечественным производителям, так как они лишатся преимущества в конкурентной борьбе с западными компаниями.

