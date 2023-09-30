Правительство может увеличить акцизы на вейпы и жидкости в два раза

Правительство планирует увеличить акцизы на вейпы и жидкости в два раза, следует из проекта федерального бюджета на 2024 год.

«Переток к пиву»: Названы последствия повышения акциз на вино в 3 раза

Аналитики полагают, что в случае утверждении меры легальный бизнес, занимающийся продажей вейпов и электронный сигарет, может не выдержать конкуренции, в связи с чем в стране может произойти расцвет серого рынка.

Ранее вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что повышение акцизов на вино в три раза ударит именно по отечественным производителям, так как они лишатся преимущества в конкурентной борьбе с западными компаниями.

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ФОТО: Plonq
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