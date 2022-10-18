Правительство изменило требование по числу сотрудников в компаниях, чьих сотрудников мобилизовали
Правительство РФ смягчило ряд требований к компаниям, чьих сотрудников призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что речь идет о временной отмене требований к количеству работников. Ранее такие условия были обязательными для получения разрешения на ведение некоторых видов деятельности.
«Компании, имеющие лицензии на определенные виды деятельности и чьи специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. К таким организациям не будут применяться штрафные санкции», — подчеркнули в правительстве.
Компаниям предстоит за 3-6 месяцев найти новых квалифицированных специалистов, заключить с ними срочные трудовые договоры, при этом сохранив рабочие места за мобилизованными сотрудниками.
Меры касаются 48 видов деятельности, в том числе сферы перевозок, гидрометеорологии, образования, туризма и других.
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