Правительство изменило требование по числу сотрудников в компаниях, чьих сотрудников мобилизовали

Отмечается, что речь идет о временной отмене требований к количеству работников. Ранее такие условия были обязательными для получения разрешения на ведение некоторых видов деятельности.

«Компании, имеющие лицензии на определенные виды деятельности и чьи специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. К таким организациям не будут применяться штрафные санкции», — подчеркнули в правительстве.

Компаниям предстоит за 3-6 месяцев найти новых квалифицированных специалистов, заключить с ними срочные трудовые договоры, при этом сохранив рабочие места за мобилизованными сотрудниками.

Меры касаются 48 видов деятельности, в том числе сферы перевозок, гидрометеорологии, образования, туризма и других.

